Губернатор Иркутской области обсудил с главой «Ростеха» транспортно-логистические вопросы

Губернатор Иркутской области обсудил с главой «Ростех» транспортно-логистические вопросы. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Во время беседы была затронута тема строительства многоуровневой парковки для работников Иркутского авиационного завода. Сейчас им приходится оставлять машины в соседних дворах. Ежедневно около 3 тысяч человек приезжают сюда со всего города. Также рассматривается возможность выделения земельного участка под строительство жилых домов для сотрудников предприятия, так как вместе с объемами производства будет расти коллектив. Об этом глава региона рассказал в социальных сетях.

- Обговорили и вопрос ремонта улицы Полярной, это объездная дорога между Иркутском-2 и Жилкино, - поделился Игорь Кобзев. - Он необходим для улучшения транспортной ситуации и проезда из микрорайона в центр.

Привести в порядок указанный участок уже запланировано по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» на следующий год. Работы будут проходить на 5,5 километрах от улицы Воровского до переулка Моторный.

Также Игорь Кобзев и Сергей Чемезов обсудили реконструкцию левобережных канализационно-очистных сооружений.

Напомним, в Иркутске масштабная модернизация канализационных очистных сооружений на левом берегу Ангары началась в этом году. Идет разработка проектно-сметной документации для подачи заявки в Минстрой России. Еще несколько месяцев назад каждый водителей, проезжающий по Качугскому тракту, чувствовал неприятный запах. Сегодня этой проблемы на правом берегу больше нет. При этом реконструкция КОСов продолжается в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».

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