Обучиться финансовой грамотности приглашают жителей Иркутска Фото: Евгения ГУСЕВА

У жителей областного центра появилась отличная возможность подкрепить знания в сфере финансовой грамотности. Этому будет посвящен целый фестиваль «ФинЗОЖ Фест», организованный Минфином России. Благодаря полезным мероприятиям участники научатся правильно обращаться с деньгами, избегать ненужных трат и эффективно копить. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- На страницах социальных сетей в Telegram и ВКонтакте иркутян ждут викторины, квесты и видеоролики с экспертами и блогерами, - рассказали в мэрии.

При этом учиться финансовой грамотности могут малыши, школьники, родители, а также бабушки и дедушки.

Подробнее узнать о расписании мероприятий можно ЗДЕСЬ.

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