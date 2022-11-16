Житель Иркутска пойдет под суд за попытку расплатиться фальшивыми 65 тыс рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержан мужчина, подозреваемый в хранении и сбыте фальшивых денег. По версии следствия, в мае текущего года 29-летний мужчина решил продать свой телефон через Интернет. Покупатель нашелся быстро, но после успешной сделки сибиряк понял, что стал жертвой мошенника - 15 пятитысячных купюр оказались подделкой. Но в полицию обращаться он не стал. Наоборот - решил пойти на ту же самую хитрость. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области.

- Достигнув договоренности, мужчина назначил владелице телефона, проживающей в Усольском районе, встречу в людном месте в Ангарске. Рассчитавшись за покупку поддельными деньгами на общую сумму 65 тысяч рублей, мужчина скрылся, - рассказали в ведомствах.

Девушка попыталась через банкомат положить деньги на счет, но аппарат выявил, что те фальшивые. Тогда жертва обмана обратилась к правоохранителям.

Сегодня материалы уголовного дела направлены в Ангарский городской суд, где их рассмотрят по существу.