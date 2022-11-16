Фура с металлической стружкой загорелась под Ангарском Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Водитель большегруза SHAHMAN, груженного металлической стружкой в масляной обработке, около 5 утра 16 ноября сообщил в экстренные службы о возгорании груза. Находилась фура в микрорайоне Юго-Восточный. Когда на место прибыли пожарные, мужчина отказался подпускать их к фуре и продолжил путь. Однако вскоре стружка воспламенилась. Испугавшись, автомобилист выгрузил отходы на выезде из города и уехал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 07:25 к указанному месту на Московский тракт выехали два пожарных расчета. Металлическую стружку объемом 28 кубических метров потушили в течение пяти минут, - рассказали в ведомстве. - Для дальнейшей проливки тлеющих опилок потребовалась инженерная техника, которую обеспечил собственник.

Позже водитель фуры вернулся и дал объяснения по факту случившегося. Администрация Ангарска вместе с владельцем груза совместно вывезет отходы с территории города, чтобы утилизировать. Дознаватели МЧС проводят проверку.

Напомним, утром 16 ноября полицейские работали на месте смертельного ДТП в Иркутской области. В Тайшетском районе, недалеко от поселка Разгон, практически лоб в лоб столкнулись два большегруза - Mercedes-Benz Actros и Kenworth. Раны, которые получил 50-летний водитель «Мерседеса» оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте ДТП еще до приезда медиков. Второму мужчине повезло больше. Он с различными травмами доставлен в больницу.