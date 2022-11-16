Игорь Кобзев рассказал о состоянии экипажа Ми-8, который аварийно сел в Жигаловском районе

Игорь Кобзев рассказал об экипаже вертолета, который аварийно приземлился в Жигаловском районе. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о состоянии членов экипажа вертолета, который аварийно приземлился в Жигаловском районе. Утром 16 ноября четверо пострадавших доставили в Иркутскую областную клиническую больницу. Их осматривают специалисты травмоцентра. Вскоре медики скажут, кого из них придется госпитализировать, а кто сможет лечиться дома. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

- Тем не менее первичная медицинская помощь им была оказана на месте, силами коллектива Жигаловской районной больницы. Доктора осмотрели пациентов. У двух членов экипажа состояние средней степени тяжести, у остальных ближе к удовлетворительному, - отметил губернатор.

Решение о транспортировке экипажа в областной центр было принято совместно с главным внештатным травматологом минздрава региона Михаилом Кувиным. При этом в пути за состоянием мужчин следили анестезиолог-реаниматолог Жигаловской районной больницы и фельдшер скорой помощи из Иркутска.

Напомним, аварийная посадка вертолета МИ-8 в Иркутской области произошла днем 15 ноября. Борт приземлился в Жигаловском районе. В Иркутском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России уже начали доследственную проверку по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".