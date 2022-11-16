Психоневрологические интернаты обновят в Иркутской области в 2023-2024 годах. Фото: правительство Иркутской области

За счет средств регионального бюджета в Приангарье построят новые корпуса в четырех психоневрологических интернатах. Работы запланированы на 2023 и 2024 годы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Вопрос развития в регионе сети стационарных организаций социального обслуживания обсудили на заседании Правительства Иркутской области. Министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов представил коллегам планы на ближайшие годы, - отмечают в правительстве региона.

Новый корпус на 64 места возведут в Тулюшкинском психоневрологическом интернате. На эти цели выделят 290 млн рублей. Для «Радуги» в Чуне, а также учреждений в деревне Пуляева и поселке Водопадный приобретут модульные корпуса на 18 мест каждый. Их общая стоимость 75 млн рублей. На территории Марковского геронтологического центра. в 2024 году начнут возводить два жилых корпуса на 120 мест на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Напомним, в поселке Плишкино Иркутского района провели открытие нового спортивного комплекса. Его строили три года по программе "Спорт - норма жизни", которая стала часть национального проекта "Демография". В здании общей площадью более 900 квадратных метров имеется универсальный зал для занятий и проведения соревнований по баскетболу, волейболу, единоборствам, а также тренажерный зал, раздевалки и другие вспомогательные помещения.