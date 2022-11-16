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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:17

Более 2 млрд рублей направят Иркутской области для развития туризма до 2024 года

На эти средства планируют наладить систему водоотведения по Байкальскому тракту
Дарья БОЛЕСОВА
Также хотят построить новые дороги к санитарно-оздоровительным компексам

Также хотят построить новые дороги к санитарно-оздоровительным компексам

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Более двух миллиардов рублей выделят правительству Иркутской области на развитие туристического потенциала региона. Конечно, средства пойдут на реализацию проектов, связанных с главной достопримечательностью Приангарья - Байкалом. Об этом сообщили в правительстве области.

- Субсидия будет предоставлена в 2023-2024 годах в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также на эти цели планируется предусмотреть средства областного бюджета, - объяснили в пресс-службе.

Уже сейчас решили, на что потратить деньги - строительство системы водоотведения на территории Байкальского тракта. Этот проект будет полезен не только туристам, но и тем, кто живет на тракте уже много лет. Централизованное отведение облегчит им жизнь.

Но это не единственная идея, на которую хотят потратить федеральную субсидию. Региональные власти хотят построить две трассы четвертой категории, которые станут подъездами к санитарно-оздоровительным комплексам.

Также в Иркутской области есть такие природные достопримечательности как Источник Талая, остров Ольхон, скала Шаманка, ледники Кодара и другие.

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