Бюджет Иркутской области на 2023 год принят в первом чтении

Бюджет Иркутской области на 2023 год и плановый период принят в первом чтении.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 16 ноября в первом чтении рассмотрен и одобрен проект бюджета региона на 2023 год и два последующих года. Министр финансов Наталия Бояринова рассказал, что в главном финансовом документе учтено санкционное давление на экономику, а также изменения в части налогообложения, которые произошли на федеральном уровне. Бюджет остается социально ориентированным, все обязательства перед населением сохранены.

В 2023 году доходы бюджета составят 234 миллиарда рублей, в том числе собственные доходы 198 миллиардов рублей. Расходы - 253 миллиарда рублей. На социальные нужды предусмотрено 170 миллиардов рублей, это 67,5% общего объема расходов областного бюджета.

Кроме этого, в регионе планируется реализовать 42 региональных проекта в составе 22 государственных программ.

На поддержку территорий поступит 99 миллиардов рублей, а принятый депутатами закон об отложении введения механизма отрицательного трансферта на 1 января 2026 года позволит сохранить в местных бюджетах около 2 миллиардов рублей в ближайшие три года.

- Ситуация, которая сложилась в стране, учтена в проекте бюджета. Есть вопросы по спорту, по медицине, по ремонту объектов, мы это все учли в наших поправках ко второму чтению, - прокомментировала вице-спикер ЗС Лариса Егорова.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова рассказала, что в документе применили новый подход к выделению дотаций на выравнивание муниципальных образований.

- Средства к началу года будут распределены по муниципальным образованиям. Таким образом, муниципалитеты будут видеть свои перспективы, объемы средств, чтобы планировать бюджеты, - отметила Наталья Дикусарова.

- Во время обсуждения бюджета мы указывали на то, что есть определенное недофинансирование по определенным группам школьников, получающим бесплатное горячее питание, серьезно и долго говорили о том, что необходимо уменьшать муниципальный долг, замещать коммерческие кредиты бюджетными, задавали другие вопросы, поэтому работа над проектом бюджета продолжается, - заместитель председателя бюджетного комитета Георгий Любенков.