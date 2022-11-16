Житель Иркутского района поджег забор соседа-пенсионера за замечание о громкой музыке

Полиция проводит проверку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Диспетчерская служба Иркутского района приняла звонок о начавшемся пожаре в деревне Грановщина. Говорили, что горит деревянный забор в частном доме. Когда специалисты потушили огонь, стали разбираться в причинах его возникновения. Оказалось, что его подожгли. Но кто и зачем?

- По одной из версий, пенсионер, забор которого пострадал, поссорился соседом. Причиной конфликта стала музыка, которую 30-летний житель Грановщины слушал в своем автомобиле и на участке, - рассказали в МВД Иркутской области.

Решив не смириться с полученным замечанием, мужчина поджег деревянный забор соседа. Неизвестно, понимал ли он последствия такого всплеска своих эмоций, но теперь он понесет за это ответственность. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы понять, есть ли здесь состав преступления.

Ранее "КП-Иркутск" писала о сибирячке, которая только за одну ночь совершила четыре преступления. Она угнала машину у знакомого, который приехал к ней в гости, потом перевела с его счета деньги и украла сумку с документами.