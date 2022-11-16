Трех жильцов верхних этажей дома в Шелехово спасли пожарные вечером 15 ноября

Причиной пожара стало короткое замыкание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 15 ноября в Шелехово в четвертом микрорайоне произошел пожар - горела квартира в пятиэтажном доме. О происшествии сообщили в диспетчерскую службу сами жильцы, которые начали немедленно действовать. 40 человек эвакуировались самостоятельно, перед этим оповестив соседей. К этому моменту в подъезде было сильное задымление.

- Помощь звена газодымозащитной службы потребовалась жильцам верхних этажей. Увидев плотное задымление, люди не стали спускаться, а дождались пожарных в своих квартирах. Трое были спасены с применением спасательных устройств, - рассказали в МЧС Иркутской области.

В квартире горели вещи, площадь пожара достигла 10 квадратных метров. Его смогли потушить за пять минут. По версии спасателей, причиной появления огня стала неисправность проводки. Отметим, короткое замыкание - это самая распространенная причина появления пожаров в Иркутской области. На втором месте стоит неправильная эксплуатация печей и обогревательных устройств.

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