Пилотная версия региональной IT-площадки начала работу в Иркутской области

Роман Медынский, председатель Комитета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. ФОТО: пресс-служба ТПП ВС.

О потребности в отечественных цифровых продуктах, а также в специалистах IT-профиля в этом году говорится очень много. Эти и многие другие вопросы развития данной сферы подробно обсуждались на прошедшем недавно региональном форуме iDigital-38. В рамках мероприятия председатель комитета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, исполнительный директор ГК «Форус» Роман Медынский рассказал о начале работы пилотной версии региональной IT-площадки и о том, для чего она нужна.

- Мы провели немало встреч с руководством Иркутской области на тему формирования IT-площадки и профессионального сообщества вокруг нее. Такой механизм необходим для привлечения и развития молодежи, IT-компаний и других заинтересованных сторон, чтобы создавать, растить и удерживать здесь специалистов. Актуальность подобной площадки подтверждают все заинтересованные стороны: руководство региона, молодежь, бизнес и уже работающие разработчики и стартапы.

По мнению Романа Медынского, в настоящее время выпускники не совсем готовы к работе в реальном секторе экономики. Необходимо дать молодым людям возможность уже в процессе обучения вписывать свои проекты в потребности работающего бизнеса, разрабатывать такие продукты, которые действительно востребованы на рынке, пробовать себя в настоящем деле. Это и уровень их компетенций значительно повысит, и реальные проекты в резюме занести позволит, что в дальнейшем поможет в трудоустройстве.

Сегодня вызов времени - производство импортонезависимой IT-продукции на территории страны и удержание специалистов в регионе и России в целом. Такое возможно только при наличии господдержки. Эту и многие другие задачи развития цифровой сферы поможет решить региональная IT-площадка.

- Крупному и среднему бизнесу некогда заниматься подготовкой собственных IT-кадров. Благодаря этому проекту готовые специалисты смогут прийти на нашу региональную IT-площадку и встроиться в готовые бизнесы. В то же время главная задача проекта - находить увлеченных студентов и школьников, встраивать их в проекты, которые работают здесь и сейчас и будут актуальны завтра. Если ребята будут работать и развиваться здесь, дома, они останутся в регионе и начнут создавать свои стартапы или же оттачивать профессионализм, как айтишники или программисты.