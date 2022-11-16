«Ростелеком» в Иркутской области предлагает цифровой «Сервис контроля печати»

ФОТО: пресс-служба ПАО Ростелеком.

«Ростелеком» предлагает иркутским организациям и компаниям систему «Сервис контроля печати», которая объединяет функции управления коллективной печатью и непрерывного онлайн-мониторинга за работой принтеров.

«Сервис контроля печати» — это полностью российское решение, которое разработано «Ростелекомом» и включено в реестр отечественного программного обеспечения. Для управления инфраструктурой этой платформы достаточно одного специалиста.

«Сервис контроля печати» позволяет в режиме онлайн управлять очередями и выводом документов на принтеры, следить за расходом картриджей и бумаги в многофункциональных печатающих устройствах и автоматически оповещать, если расходные материалы заканчиваются. Также он предупреждает об износе оборудования. Всего эта платформа непрерывно отслеживает более 25 показателей рабочего процесса

С помощью этого сервиса можно устанавливать лимиты на печать для каждого сотрудника. Кроме того, рамках системы можно вести отчетность и протокол действий пользователей, включая учет целевого использования расходных материалов.

«Расход бумаги — особая статья для СМИ: исправляя заметки сотрудники редакции распечатывают одни и те же тексты по несколько раз. Новое для нас решение дисциплинирует творческий коллектив, заставляет авторов более ответственно подходить к материалу и вносить правки на компьютере. Это значит, “Сервис контроля печати” вносит вклад в улучшение экологической обстановки за счет экономии бумаги», — подчеркнул генеральный директор ООО ИД «Байкал24» Владимир Кочетов

«Особое внимание при разработке сервиса уделено вопросам информационной безопасности. Функция контроля обеспечивает защиту от нежелательных утечек данных, а печать возможна только после авторизации пользователя, а скрины распечатанных документов сохраняются для последующего анализа, — отметил Александр Бощенко, директор по работе с корпоративным и государственными сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». — Поскольку система разработана нашей компанией, мы можем адаптировать его под практически любые требования заказчика».

Цифровое решение не привязано к конкретным моделям оборудования и легко масштабируется в зависимости от запросов клиента. Сервис уже используется органами государственной власти, бюджетными организациями, федеральными компаниями, а также предприятиями малого и среднего бизнеса.

Печатать, сканировать и копировать документы можно с компьютера или с помощью одноименного мобильного приложения «Ростелекома», которое доступно на базе iOS и Android. Узнать подробнее о «Сервисе контроля печати» можно на сайте «Ростелекома».

Справка: По оценке экспертов, в среднем один офисный работник использует для печати 10 000 листов в год, при этом до 45 процентов готовых материалов потом не используются или вовсе забываются в принтерах. Все это приводит к увеличению расходов на печать, которые могут достигать 14 процентов от выручки компании.