109 новых случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировали врачи Иркутской области

Ковид-койки постепенно пустеют Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области эпидемиологическая ситуация находится в стабильном состоянии: каждый день врачи фиксируют около сотни новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, заболеваемость не падает ниже этого числа. За последние сутки в Приангарье 109 человек получили положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным специалистов, всего с начала пандемии вирусом инфицировались 351,7 тысячи человек. Из них полностью выздоровели 346,7 тысячи человек. К сожалению, скончались 8813 сибиряков. Но сейчас летальность опустилась до нуля - за день не зафиксировали случаев смерти от коронавируса напрямую. А вот от сопутствующих ему заболеваний умер один житель Иркутской области.

Отметим, сейчас в регионе идет кампания вакцинации от гриппа. Еженедельно врачи принимают около 15 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ, большинство из них, конечно, дети до 14 лет.

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