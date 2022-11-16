Пожарные-добровольцы спасли двух пенсионерок из огня в доме в Иркутской области

Всего в Иркутской области 4 тысячи добровольцев-пожарных Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В двухэтажном многоквартирном доме в селе Хадахан начался пожар - очаг оказался в квартире на верхнем этаже. На место сразу отправилась бригада добровольных пожаров - группы людей, которые по своей воле захотели помогать профессионалам в их непростом деле. Они прибыли к дому и начали спасательную операцию. Об этом рассказали в МЧС Иркутской области.

- Очевидцы сообщили, что в квартире на втором этаже, откуда идет густой дым, могут находиться люди. Добровольцы при помощи подручных средств вскрыли входную дверь. На полу в коридоре была обнаружена без сознания 68-летняя хозяйка квартиры, - описали ситуацию в ведомстве.

Женщину сразу отнесли в безопасное место и привели в чувство. В квартире была вторая пенсионерка 64-х лет. Она пострадала сильнее: на теле уже были ожоги. Ее тоже эвакуировали и сразу передали врачам. Медики забрали ее в удовлетворительном состоянии в больницу для лечения.

Добровольцы-пожарные тут же начали тушить огонь. Им удалось устранить пожар, предотвратив его распространение. Отметим, в регионе действуют 665 таких добровольческих подразделений, в них участвуют более 4 тысяч сибиряков. В 2022 году они потушили 652 пожара.

Ранее "КП-Иркутск" писала о спасении людей из другого пожара, который произошел в многоэтажке в Шелехово.

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