Новые корпуса в четырех психоневрологических интернатах Иркутской области построят в 2023 году

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

На очередном заседании правительства Иркутской области, прошедшем 15 ноября, обсуждался вопрос развития сети стационарных организаций социального обслуживания. О текущем положении в этой сфере доложил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

В ближайшие два года за счет средств областного бюджета министерством планируется строительство нового корпуса на 64 места в Тулюшкинском психоневрологическом интернате (ПНИ). Уже в следующем году планируется приобретение трех модульных корпусов на 18 мест каждый в Чунском ПНИ «Радуга», Пуляевском ПНИ и ПНИ поселка Водопадный. На все эти объекты потребуется более 360 миллионов рублей.

– Для снижения нагрузки на областной бюджет мы стараемся привлекать средства федерального бюджета для строительства объектов. Так, в 2019–2020 годах в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» построен жилой корпус на 150 мест в Заларинском специальном доме-интернате. Сейчас Иркутская область защитила проект по строительству на условиях софинансирования из средств федерального бюджета двух современных жилых корпусов на 120 мест на территории Марковского геронтологического центра. Строительство планируется в 2024 году, – отметил Владимир Родионов.