Развитие инфраструктуры в Иркутске обсудили глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время рабочей встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова обсуждалось развитие инфраструктуры Иркутска в районе авиазавода.

В частности, речь шла о строительстве многоуровневой парковки для сотрудников Иркутского авиационного завода и выделения земельного участка для перехватывающей парковки на въезде в Иркутск-2. Необходимость в этом давно назрела: ежедневно на завод приезжает около 12 тысяч человек. И хотя большинство сотрудников проживает в районе предприятия, примерно четверть, а значит не менее 3 тысяч человек, приезжают на работу из других районов города и Иркутского района. Частично доставка осуществляется служебным транспортом, однако должно быть достаточно места и для личного, чтобы разгрузить дорожную сеть Иркутска-2.

Кроме того, на 2023 год запланирован ремонт участка ул. Полярная - от ул. Воровского до пер. Моторный протяженностью 5,5 км. в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Игорь Кобзев и Сергей Чемезов обсудили ремонт объездной дороги между Иркутском-2 и пос. Жилкино.

Поскольку число сотрудников Иркутского авиазавода увеличивается и объёмы производства растут, обсуждалось и строительство жилых домов для аваистроителей, а также создания необходимой инфраструктуры.

Глава Иркутской области рассказал о перспективах строительства очистных сооружений на левом берегу Иркутска. Стоимость работ составляет 286,6 млн рублей, в том числе средства бюджетного кредита – 283,7 млн рублей. Сейчас ведутся работы по разработке проектной документации объекта.

- По окончании работы с документами нам будет необходимо включаться в федеральный проект «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология», - отметил Игорь Кобзев.