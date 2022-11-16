Почти тысячу заявок за два месяца получил штаб #МЫВМЕСТЕ Иркутской области

Также штаб занимается сбором и отправкой гуманитарного груза Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области штаб #МЫВМЕСТЕ за последние два месяца получил 944 заявки на помощь от семей мобилизованных сибиряков. Уже закончили работы по 914 из них, остальные исполнят в ближайшее время. Родственникам мобилизованных помогают по разным поводам: бытовым, юридическим, психологическим и другим. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- Волонтерами ежедневно выполняются такие заявки как заготовка дров, уборка придомовых территорий, приобретение продуктов и лекарств, сопровождение в медицинские организации, сопровождение детей в детские сады и другое, - заявила министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.

Отметим, штаб также занимается сбором гуманитарного груза в Донбасс и посылок в учебные части для мобилизованных. Фуры регулярно перевозят теплую одежду, оборудование, экипировку, еду и другие необходимые вещи.