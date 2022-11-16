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НовостиОбщество16 ноября 2022 10:01

1,5 млрд рублей на восстановление школ направят из бюджета Иркутской области в 2023 году

Больше половины расходов бюджета записаны на выплату льгот, субсидий и других мер поддержки населения
Дарья БОЛЕСОВА
За 2023 год планируют потратить 253 миллиарда рублей их областной казны

За 2023 год планируют потратить 253 миллиарда рублей их областной казны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1,5 миллиарда рублей из бюджета Иркутской области 2023 года направят на капитальный ремонт общеобразовательных школ в регионе. В особо ветхих учреждениях заменят конструкции, обновят фасады, кабинеты, коридоры и т.д. Конечно, за год невозможно будет провести восстановительные работы во всех учреждениях, поэтому их продолжат в следующие годы. Об этом сообщили в региональном штабе "Единой России".

- По Народной программе в Иркутской области в 2023 году пройдут капремонт 42 школы, из них в 16 - переходящие объекты, работы на которых были начаты в 2022 году, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, общие доходы регионального бюджета в 2023 году достигнут 233,7 миллиарда рублей, а расходы - 253,2 миллиарда рублей. Больше половины статей расходов казны связаны с социальной сферой.

Таким образом, в Иркутской области наблюдается дефицит бюджета.