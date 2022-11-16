Погода в Иркутске 17 ноября Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Погода в Иркутске 17 ноября не порадует горожан. Спасатели объявили штормовое предупреждение по всему Приангарью. Они предупредили жителей региона о надвигающейся непогоде, которая может создать опасную ситуацию на дорогах.

Погода в Иркутске 17 ноября

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 ноября днем местами в западных районах ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, осадки в виде мокрого снега и снега. На дорогах области местами снежный накат, гололедица, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, погода в Иркутске 17 ноября принесет сибирякам небольшой снег, ветер до 9 метров в секунду и заморозки утром до -7 градусов. А вот днем уже распогодится до максимум +4 градусов. При этом дороги могут быть скользкими, нужно помнить об увеличении тормозного пути автомобилей и просто беречь себя от падений на асфальт.

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