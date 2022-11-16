12 общественных пространств оборудовали видеонаблюдением в Иркутске

Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
Под круглосуточный надзор видеокамер попали общественные пространства, благоустроенные в этом году в Иркутске по федеральному проекту “Формирование комфортной городской среды”. Это парки, скверы, улицы, участки набережной, - всего 12 объектов. Специалисты “Ростелекома” установили там 61 камеру, причем так, чтобы под обзор попадали так же и прилегающие территории.
– Каждый год в Иркутске мы создаем современные и комфортные общественные пространства. К сожалению, не все бережно относятся к тому, что сделано. Вандалы ломают новые качели, лавочки, оборудование. В этом году были случаи, когда вырывали только что посаженные деревья. Для предотвращения подобных ситуаций в парках и скверах устанавливаем систему видеонаблюдения. Подобные меры помогают найти правонарушителей и привлечь их к ответственности, – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Новое оборудование установлено так, что сорвать или украсть его будет сложно, а наблюдение будет вестись круглосуточно. Все данные передаются в Центр обработки данных и при необходимости используется для установления личностей нарушителей порядка.
Дополнительно камерами наблюдения оснастили Парк инициативной молодежи и Русско-Амурский мемориальный комплекс.
– Цифровое видеонаблюдение – одно из самых распространенных и эффективных средств обеспечения безопасности. Об этом говорят данные МВД по Иркутской области: установка видеокамер снижает количество правонарушений на 50 %. Поэтому мы развиваем в населенных пунктах оптическую инфраструктуру, на которой построены системы удаленного наблюдения, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.
На сегодняшний день в областном центре работает 348 камер наружного наблюдения.
КОНКРЕТНО
Пристально следить за происходящим будут здесь
территория возле остановки «Школьная»;
парк Комсомольский;
сквер «Аистенок»;
улица Карла Маркса;
сквер перед бассейном «Изумруд»;
улица Трактовая;
сквер в микрорайоне Топкинский;
леспопарковая зона в микрорайоне Зеленый;
Нижняя Набережная;
сквер в переулке Волконского.