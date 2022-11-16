Вертолет упал на бок в лесах региона. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В сети появилось видео жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области. Его опубликовала пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. На борту было четыре человека экипажа. Вертолет упал на бок в лесу Жигаловского района Иркутской области.

Видео жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области

Члены экипажа находятся под присмотром иркутских медиков, два человека прибыли в больницу в состоянии средней тяжести. Для их эвакуации отправили анестезиолога-реаниматолога Жигаловской районной больницы и фельдшера скорой помощи из Иркутска.

Сейчас следствие рассматривает две главные версии аварийной посадки вертолета: ошибка пилотирования и неисправность самого судна. Для установления истины проводят экспертизы и опрашивают пилота.

На видео жесткой посадки Ми-8 в Иркутской области видно, что вертолет упал на док, а его лопасти ушли в землю.

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