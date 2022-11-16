Изменение движения на улицах Красноармейская и Лапина в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Изменение движения на улицах Красноармейская и Лапина в Иркутске начнет действовать уже с 21 ноября, как сообщили в администрации города. Причиной стало появление островков безопасности. Ограничения коснутся не только автомобилистов, но и пешеходов.

Изменение движения на улицах Красноармейская и Лапина в Иркутске

- Транспорт по Красноармейской будет двигаться в направлении от Карла Маркса в сторону Тимирязева. По улице Лапина - от Тимирязева в сторону Карла Маркса. Автовладельцам будет разрешен поворот с Тимирязева на улицу Лапина. До улицы Лапина Тимирязева станет двусторонней, - объяснили в мэрии Иркутска.

Изменение движения на улицах Красноармейская и Лапина в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Также вводится запрет на левый поворот с улицы Красного Восстания. Теперь водители могут повернуть только направо с выездом на улицу 3-го Июля. Новые правила действуют и для пешеходов: "зебру" от угла улиц Ленинан и Тимирязева у 130-му кварталу уберут насовсем; взамен появится аж три пешеходных перехода около островков безопасности; установят новые светофоры для пересечения улицы, а вот на пешеходном переходе через улицу Седова к Крестовоздвиженской как раз уберут светофор.

Изменение движения на улицах Красноармейская и Лапина в Иркутске также подразумевает монтаж "умного" светофора на перекрестке улиц Седова, Тимирязева, Ленина и 3-го Июля.