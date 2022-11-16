Отключение отопления в Иркутске 17 ноября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 17 ноября пройдет по улицам двух округов города - Октябрьском и Правобережном. Конечно, перебои с отоплением будут лишь по некоторым адресам, а не по всей территории округов. Однако, холодные батареи подпортят настроение иркутян.

Отключение отопления в Иркутске 17 ноября

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Пискунова, 151, Байкальская, 159а, Сухэ-Батора, 4 и ремонт тепломеханического оборудования на котельной «Напольная, 90». По улице Коммунистическая, 76 ремонт проведет УК «Южное управление коммунальными системами». По улице Ярослава Гашека, 2 ремонт проведет УК «Восточное управление коммунальными системами», - подробно рассказали в пресс-службе оператора теплосетей Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 17 ноября пройдет по разным адресам в разное время. Где-то тепла не будет уже в 9 утра, а в некоторых домах перебои начнутся только с полудня. Точные данные можно посмотреть в таблице ответственной организации.