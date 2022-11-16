Более 60 видеокамер установили в 12 скверах и парках Иркутска

Всего в городе работают 348 камер Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В 12 скверах и парках Иркутска рабочие установили 61 камеру видеонаблюдения для предотвращения и решения случаев вандализма. Также эти камеры призваны обеспечить безопасность иркутян и гостей города. Об этом рассказали в администрации областного центра.

- Цифровое видеонаблюдение - одно из самых распространенных и эффективных средств обеспечения безопасности. Об этом говорят данные МВД по Иркутской области: установка видеокамер снижает количество правонарушений на 50%. Поэтому мы развиваем в населенных пунктах оптическую инфраструктуру, на которой построены системы удаленного наблюдения, - заявил глава Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Всего в местах массового скопления людей работают 348 камер видеонаблюдения. С их помощью удавалось найти нарушителей и свидетелей ДТП, когда водитель уезжал с места происшествия.

Ранее «КП-Иркутск» писала об отключении отопления в областном центре 17 ноября. В двух округах - Правобережном и Октябрьском - не будет тепла с утра до вечера. Точные адреса и время отключения можно посмотреть в нашем материале.

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