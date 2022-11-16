Почему после сна у иркутян болит спина, рассказал невролог

Каждый хотя бы раз в жизни просыпался с болью в пояснице Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый человек хотя бы однажды чувствовал боль в спине после сна. Утром "отваливается" поясница, плечи или задняя поверхность шеи. Причиной может стать недостаточное поступление крови из-за переживания тканей около позвоночника. Об этом рассказал невролог Сергей Семенов журналисту NEWS.ru

- Когда мы спим, кровообращение в позвоночнике замедляется, снабжение тканей кислородом ухудшается. Отсюда и боль. При таких проблемах необходимо разогреть хребет, разогнать кровь, сделать простейшие упражнения для спины, ту же планку, лодочку. Мышцы придут в тонус, станет полегче. Но если станет хуже, боль усилится - необходимо обратиться к врачу. Это может быть и грыжа, и стеноз, - объяснил врач.

Очень важно следить за тем, чтобы не травмировать и так больную спину. Особенно осторожно нужно поднимать тяжести, это нужно делать с помощью ног. То есть переносить вес именно на здоровые мышцы ног, которые гораздо лучше справляются с нагрузками.