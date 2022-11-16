Секретом крепкой сибирской семьи является счастливая мать - мнение эксперта

Если женщина чувствует себя несчастной, в семье меняется атмосфера Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко раскрыла главный секрет крепкой семьи как для жителей Иркутской области, так и для всей страны. Очень важно следить за "климатом" внутри семьи и дома. Особую роль в налаживании атмосферы играет именно мать. Поэтому очень важно следить именно за состоянием женщины. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Женщина не обязана класть свою жизнь на алтарь под названием «Теперь я мама». Одна из основных обязанностей как будущей, так и уже нынешней мамы - позаботиться о своем физическом и ментальном здоровье. Не взваливать на себя весь уход за ребенком, а просить помощи у близких, когда это требуется. И помнить, что счастливая мама - счастливые все, - заявила эксперт.

Заботу о детях и доме нужно делить на двоих: мужа и жену. Прошли те времена, когда бытом должна заниматься только женщина.