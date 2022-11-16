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НовостиОбщество16 ноября 2022 14:16

Аграриям возместят расходы на покупку сельхозтехники в Иркутской области

Также они получат субсидии на погашение части лизинговых платежей
Дарья БОЛЕСОВА
На определенные аппараты субсидия погасит 70% расходов

На определенные аппараты субсидия погасит 70% расходов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Производители сельхозпродукции и владельцы ферм Иркутской области могут рассчитывать на возмещение части убытков при покупке сельскохозяйственной техники и части лизинговых платежей. Об этом сообщили в региональном штабе "Единой России".

- Более 900 млн рублей будет направлено на уплату лизинговых платежей сельхозтоваропроизводителей региона и на компенсацию их затрат на приобретение сельхозтехники, в том числе зерноперерабатывающей, картофеле- и овощеуборочной, - объяснили в пресс-службе.

При этом аграриям компенсируют 70% за покупку аппаратов, которые помогают убирать овощи и картофель. Таким образом власти хотят дать толчок к модернизации и развитию АПК в Иркутской области. Чем больше продукции будут выдавать профильные организации, тем больше будут объемы реализованных продуктов на внутреннем рынке, а также объемы экспорта.