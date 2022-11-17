Бывший советник мэра Иркутска вступил в новую должность. Фото: Единая Россия

Бывший советник мэра Иркутска вступил в новую должность. Теперь Виталий Барышников будет работать в сфере туризма. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального отделения партии «Единая Россия». Напомним, в октябре текущего года экс-чиновник сложил полномочия в администрации областного центра по собственному желанию.

- В настоящее время Виталий Барышников занимает пост заместителя генерального директора ООО «Гранд Байкал», - сообщается на сайте.

СПРАВКА КП

Виталий Барышников родился в 1974 году в Иркутске. Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета. В 2003–2006 годах работал в должности председателя комитета по молодежной политике администрации Иркутской области. В 2006–2008 годах – стал помощником председателя Законодательного собрания Иркутской области. С декабря 2008 года по август 2009 года трудился на посту министра культуры и архивов региона. Также был руководителем Службы по охране объектов культурного наследия Приангарья. В 2012-м вновь занял должность главы областного минкульта. С 2015 года продолжил работу в администрации областного центра, где руководил Управлением культуры. Также исполнял обязанности заместителя мэра-председателя комитета по социальной политике и культуре. В августе 2022 года стал советником мэра Иркутска.