Фура загорелась по дороге из Иркутска в Новосибирск в Заларинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В районе села Владимир Заларинского района утром 17 ноября загорелась фура. Это произошло около 8 часов на 1697 километре трассы Р-255 «Сибирь». Известно, что большегруз ехал из Иркутска в Новосибирск. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, 53-летний водитель при спуске с горы допустил перегрев тормозной системы и в результате этого автомобиль загорелся. Мужчина не пострадал, - отмечают в ведомстве.

Вскоре после случившегося на место прибыли спасатели ИЧС и потушили пожар. Инспекторы ГИБДД контролируют дорожное движение на участке, при этом ограничений нет.

Напомним, утром 16 ноября на выезде из Ангарска водитель большегруза SHAHMAN выгрузил загоревшуюся металлическую стружку в масляной обработке. Сам мужчина с места скрылся. Пожарные потушили отходы объемом 28 кубических метров в течение пяти минут. Администрация приняла решение совместно с владельцем груза вывезти его с территории городского округа и утилизировать.