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НовостиОбщество17 ноября 2022 3:56

Автохама без водительских прав оштрафовали благодаря видео очевидцев в Иркутске

В ближайшее время нарушителю придется передвигаться на общественном транспорте
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Иркутске инспекторы ГИБДД наказали автохама.

В Иркутске инспекторы ГИБДД наказали автохама.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Видео с неадекватным автомобилистом на дорогах Иркутска попало в сеть и быстро разошлось по местным пабликам. На кадрах видно, как мужчина показывает автору ролика непристойные жесты, оскорбляя его отборным матом. На публикацию обратили внимание инспекторы ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе проверки обстоятельств и выяснения всех причин, дорожными полицейскими было установлено, что агрессивный 33-летний местный житель ранее никогда не получал водительского удостоверения, управлял транспортным средством без соответствующих документов на него, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также не зарегистрированным в установленном порядке, - рассказали в ведомстве.

Также вскрылись и другие подробности из биографии иркутского автохама. Только за последние два года его штрафовали 8 раз за различные административные нарушения.

восемь раз привлекался к ответственности по различным статьям КоАП РФ. Теперь мужчине придется передвигаться пешком или на общественном транспорте, его авто поместили на штрафстоянку.