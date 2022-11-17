Жительница Иркутска по ошибке забрала чужие 100 тысяч рублей, ее ищет полиция Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Неординарный случай произошел в одном из отделений банка столицы Приангарья. Вечером 12 ноября один из клиентов хотел воспользоваться банкоматом. Он приложил карту, но отвлекся и ушел к соседнему аппарату. Женщина, которая ждала своей очереди, не заметила, что на экране уже был открыт чужой «личный кабинет». Она также приложила свою банковскую карту и обналичила 100 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Владелец счета стоял в стороне и не подозревал, что его деньги оказалась в руках незнакомки, - рассказывают в ведомстве.

Выйдя из отделения банка, иркутянка уехала на черной Toyota Camry. Узнавшую себя на кадрах видеонаблюдения женщину просят самостоятельно явиться в отдел полиции №1 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», чтобы дать разъяснения случившемуся.

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