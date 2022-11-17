Игорь Кобзев встретился с мобилизованными жителя Иркутской области в Ростовской области. Фото: правительство Иркутской области

Мобилизованные жители Иркутской области передислоцированы в Ростовскую область для продолжения боевого слаживания. Губернатор Игорь Кобзев встретился с сибиряками и передал им детские рисунки. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Привез ребятам теплую весточку с Родины. Мама одного из мобилизованных организовала добрую акцию в школах и детских садах – дети рисовали рисунки для парней. Кстати, моя дочка тоже поучаствовала, - рассказал глава региона. - С большим уважением передал рисунки ребятам. Видеть их улыбки и светящиеся радостью глаза – бесценно. Трогательные картинки, уверен, согреют сердца бойцов. Напомнят, что дети верят в них, гордятся ими.

Также вместе с губернатором мужчин из Приангарья в Ростовской области навестили представители благотворительного фонда «Звезда». Военнослужащие передали список вещей и техники, которые им требуются.

Напомним, сразу 7 из 19 предприятий легкой промышленности в Приангарье выразили готовность к предоставлению мощностей для производства экипировки для военнослужащих. Это 39 видов обмундирования. В том числе всесезонные комплекты полевого обмундирования (шапки, куртки, футболки), постельное белье (простыни, матрацы, спальные мешки), полевую форму (нательное белье, костюмы), а также зимние или летние военные ботинки, специальные технические костюмы.