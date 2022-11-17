75 семей мобилизованных вне очереди получили места в детских садах Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Согласно распоряжению губернатора Иркутской области мобилизованные имеют право на помощь при устройстве детей в детские сады. Так, малыши из 75 семей получили места вне очереди. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Для получения места в детском саду или перевода из одного в другой, семьям, в которых родители мобилизованы, необходимо в орган управления образованием по месту регистрации ребенка предоставить документ, подтверждающий статус одного из родителей, призванного на военную службу по мобилизации, – пояснил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Также детей мобилизованных по желанию родителей могут переводить в детсады, которые находятся ближе к свадьбе.

Напомним, ранее стало известно о том, что иркутских военнослужащих передислоцировали в Ростовскую область для продолжения боевого слаживания. Школьники отправили сибирякам в качестве подарков свои рисунки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Цель - минус 30 кг!": Известный на всю страну мэр Саянска Олег Боровский поспорил с мэром Черемхово, что похудеет. Мэр Саянска Олег Боровский поспорил с мэром Черемхово Вадимом Семеновым, что похудеет на 30 кг. (подробности)

«Что за поросенок?»: сибирячка в декрете устала от лишнего веса и похудела на 30 кг, приседая с ребенком на руках. Сейчас Ирина Черная ходит в спортзал трижды в неделю и отказалась от сладкого. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08