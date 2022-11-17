8-летний школьник попал в больницу с тяжелыми травмами после ДТП в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

8-летний мальчик попал в больницу, угодив под колеса иномарки на улице Набережная Иркута в Иркутске. ДТП произошло накануне вечером, 16 ноября. Около 18 часов 39-летняя женщина за рулем Nissan Juke сбила второклассника на пешеходном переходе. У ребенка тяжелые травмы. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, к которой подключились инспекторы по делам несовершеннолетних и следователи, - рассказывают в ведомствах. - Органами прокуратуры поставлены на контроль ход и результаты проверки, организованной сотрудниками полиции.

Об иркутянке, находившейся за рулем известно, что ее водительский стаж составляет 12 лет. За последние два года она ни разу не нарушала ПДД. Мальчик в тот вечер возвращался домой один. Полицейские отмечают, что небольшие световозвращатели имелись только на его рюкзаке.

Напомним, 30 сентября во дворе дома на улице Касьянова областного центра 53-летний водитель сбил 8-летнего ребенка, переходящего дорогу. Органы прокуратуры Иркутской области поставили на контроль ход и результаты проверки, организованной сотрудниками ГИБДД.

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