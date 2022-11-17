Бывшего министра здравоохранения Иркутской области заключили под стражу на 2 месяца. Фото: правительство Иркутской области

Следком Приангарья сообщил об аресте бывшего главы регионального минздрава Якова Сандакова. Кировским районный суд Иркутска принял решение о заключении экс-чиновника под стражу на срок два месяца.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное в особо крупном размере), - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Напомним 17 ноября следователями СК был задержан экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, который занимал эту должность до 30 декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки на 7 миллионов рублей , а также участии в мошеннических схемах при заключении госконтракта.