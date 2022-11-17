Количество незаконных рубок уменьшилось в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье снизилось количество незаконных рубок. Эти данные приводит региональное министерство лесного комплекса. За 12 месяцев на территории Иркутской области выявлено 774 нелегальные заготовки древесины объемом 74,6 тысячи кубометров. По сравнению с прошлым годом число данных преступлений уменьшилось на 63%, их объем - на 44 %, ущерб – на 40 %. Ущерб оценивается в 666,9 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Повысить эффективность борьбы с незаконными рубками удалось в результате проводимых совместных мероприятий с правоохранительными органами, обмена информацией в рамках межведомственного взаимодействия, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин. - Помимо этого, в регионе ведется космический мониторинг лесов, который, обеспечивает получение объективных и достоверных сведений о фактах, местах и объемах незаконных рубок.

Напомним, с незаконными рубками в Иркутской области борются с помощью дистанционного мониторинга. Наблюдение установлено за лесничествами с наиболее активным лесопользованием, а также за местами, где идет геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ. Использование спутникового мониторинга предусмотрено ФГИС ЛК, которое планируется к широкому внедрению в 2025 году.