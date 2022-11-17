Цены в Иркутской области с начала 2022 года выросли в среднем на 13% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области подорожали как продукты, так и услуги. Теперь, чтобы сходить на рынок или в магазин недалеко от дома, придется больше потратить на помидоры, которые прибавили в цене в 1,4 раза, и огурцы, подорожавшие в 1,2 раза. Бананы стали недоступнее на 24%, апельсины - на 9%, яйца - на 10%. Об этом сообщили в Иркутскстате.

- На 2-3% стали дороже мясные и овощные консервы для детского питания, соль, шоколад, черный чай. Разные виды рыбной продукции выросли в цене в пределах 1-3%, - сообщили в Иркутскстате.

Также придется потратиться больше на одежду, корма для животных, парфюмерию и косметику. Красота — дорогая сила! Дороже обойдутся флеш-накопители и телевизоры. Повысились цены на дизельное топливо, дрова и медикаменты. Зато геймеры могут обрадоваться. Дешевле стали персональные компьютеры и смартфоны.

Звонки ценятся все дороже, а также кредиты, путешествия, прививки для животных, медицина и курсы обучения вождению легкового автомобиля.