Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 6:14

Инициативу о присоединении Ушаковского, Марковского и Молодежного МО обсуждают в Иркутске

Не все жители Иркутского района готовы к переменам
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Инициативу о присоединении Ушаковского, Марковского и Молодежного МО обсуждают в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

Инициативу о присоединении Ушаковского, Марковского и Молодежного МО обсуждают в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

Инициатива о присоединении Ушаковского, Марковского и Молодежного МО к Иркутску в последние дни стала центром обсуждений среди жителей областного центра и Иркутского района. Многие сибиряки боятся перемен, так как осознано выбирали жилье за чертой города. Также имеют значения льготы и выгодные тарифы для сельской местности, ведь после объединения, они действовать не будут.

Вопрос об изменении границ территории областного центра поднял депутат городской думы Александр Квасов. Однако окончательное решение еще не принято. Впереди запланированы обсуждения глав и депутатов указанных МО на площадке местных дум.