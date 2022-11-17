Инициативу о присоединении Ушаковского, Марковского и Молодежного МО обсуждают в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

Инициатива о присоединении Ушаковского, Марковского и Молодежного МО к Иркутску в последние дни стала центром обсуждений среди жителей областного центра и Иркутского района. Многие сибиряки боятся перемен, так как осознано выбирали жилье за чертой города. Также имеют значения льготы и выгодные тарифы для сельской местности, ведь после объединения, они действовать не будут.

Вопрос об изменении границ территории областного центра поднял депутат городской думы Александр Квасов. Однако окончательное решение еще не принято. Впереди запланированы обсуждения глав и депутатов указанных МО на площадке местных дум.