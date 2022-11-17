Новые парковки появились у шести больниц, школ и домов культуры в Иркутске

Работы провели по нацпроекту Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шесть учреждений в Иркутске получили свои долгожданные парковки. Горожане часто жаловались на то, что из-за отсутствия паркинга родители школьников и детсадовцев оставляют свои машины вдоль проезжей части, тем самым делая ее еще более узкой. Теперь парковка позволит облегчить ситуацию на дорогах. Об этом сообщили в администрации областного центра.

- Парковки сделали вблизи Областной клинической больницы, Дома детского творчества на улице Ленинградской, школы № 5 на Рабоче-Крестьянской, городской клинической больницы № 9 на Радищева, школы № 10 на улице Чекалина, где также благоустроены подъездные пути, и возле дома-интерната для престарелых на Ярославского, - рассказали в мэрии.

Также в 2022 году прошло обустройство тротуаров возле школ, детских садов, больниц и других учреждений. Это нужд для того, чтобы обеспечить безопасность людей при подходе к организациям - иногда приходится сходить на проезжую часть, чтобы добраться до той же самой школы.

Отметим, работы прошли по проекту "Безопасные качественные дороги".

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