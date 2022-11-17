Глава Иркутской области прибыл в Кировск для контроля хода восстановительных работ

Самой важной задачей стало восстановление водопровода Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев приехал в Кировск, который находится в Луганской Народной Республике (ЛНР), для проверки хода восстановления города. Кировск является подшефной Приангарью территорией, правительство активно помогает местным властям наладить жизнь граждан.

- В рамках соглашения на 23 многоквартирных домах заменили кровлю, которая пострадала при обстрелах. При этом в 14 домах также потребовалось частично заменить двери и окна. Идут работы по замене трубопровода протяженностью 800 метров на нескольких улицах, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Особо важно сейчас провести работы именно на водопроводе, потому что в ЛНР это одна из острейших проблем - жители просто не обеспечены питьевой водой. Также сейчас рабочие обустраивают сквер имени Владимира Ленина, здесь будет зона отдыха горожан.

Всего работы ведут на 55 объектах, как учреждениях, так и инфраструктуре. Напомним, Иркутская область регулярно отправляет фуры с гуманитарной помощью для жителей Кировска. Перевозят генераторы, аппаратуру для музыкальных школ, теплые вещи, воды и другие необходимые предметы.

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