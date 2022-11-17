Антивандальную краску опробовали на остановке около филармонии в Иркутске

Также в Иркутске предложили открыть курсы профессионального граффити Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Вандалы - не новая проблема для любого города России. Часто можно заметить надписи черным маркером или баллончиком на фасадах зданий, остановках, лавочках и любых других поверхностях. Это так называемый теггинг, который сильно портит внешний вид города. Теперь в центре Иркутска будут использовать антивандальные материалы - специальную краску. Ее впервые опробовали на остановке "Филармония".

- Мы выбрали этот павильон, потому что надписи здесь оставляют чаще, чем на других остановках общественного транспорта. Через неделю оценим эффективность антивандального покрытия. Если состав действительно работает, то на обработанную поверхность невозможно будет наклеить объявления, оставить рисунок или надпись, - рассказала замглавы отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ Правобережного округа города Юлия Мамонтова.

Краску нанесли на металлические конструкции, фасад жилого дома и каменные элементы фонтана, чтобы опробовать ее свойства на разных материалах. Пока что итоги эксперимента неизвестны. Если они будут удачными, то антивандальные материалы будут широко использовать в рамках города. Если же эксперимент провалится, придется думать о новых методах борьбы.

Отметим, власти города предложили открыть занятия граффити для школьников, которые будут рисовать на отведенных для этого местах.