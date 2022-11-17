Полиция Бурятии ищет бандитов, грабивших автозаправки и магазины в Улан-Удэ. Фото: ГУ МВД по Бурятии.

Полиция Бурятии ищет бандитов, восемь лет назад грабивших малый бизнес в Улан-Удэ. Двое мужчин - Жамбалов Чимит Жамбалдоржиевич и Жамбалов Батор Жигмит-Доржиевич - держали в ежовых рукавицах местный бизнес. Пять месяцев орудовали бандиты по определенному методу: вязали сторожа и чистили кассу. Работали мужчины под покровом ночи, вторгаясь на частную собственность и скрывая лица. Все происходило максимально быстро, не дольше трех минут на ограбление. Об этом сообщают в ГУ МВД по Бурятии.

- За информацию, способствующую задержанию разыскиваемых, гарантировано вознаграждение 500 тысяч рублей,- добавляют в полиции Бурятии.

Тем временем, как рассказывала "КП"-Иркутск, бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова арестовали и отправили под стражу на два месяца.

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