Постановление о развитии спорта в Иркутской области утвердили на сессии ЗС

Постановление о развитии спорта в Иркутской области утверждено на сессии ЗС.

На сессии Законодательного Собрания обсуждались проблемы и развитие физической культуры и спорта в Иркутской области. В этом году на эту сферу направлено более 3,5 млрд рублей, в следующем году будет больше. В том числе финансирование предусмотрено на строительство и капремонт спортивных объектов, установку оборудования для массового спорта, развитие центров ГТО и адаптивного спорта.

По мнению председателя общественного совета при минспорте Приангарья Павла Ведерникова, необходимо изменить взгляд на понятие комфортной городской среды. Например, обязать застройщиков устанавливать многофункциональные площадки. Однако, в некоторых муниципалитетах реализовать такое предложение сложно. В частности, в Иркутске на территориях, где есть инженерные сети, возникают трудности с подбором земельных участков. Представители фитнес-индустрии предложили внедрить в Иркутской области аналоги «Пушкинских карт» со средствами, которые молодежь сможет потратить на индивидуальные или групповые тренировки в спортзалах.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова рассказала, что по результатам соцопроса жителей, более 68% положительно отзываются о доступности занятий спортом, отрицательно - 18,6%. Больше всего положительных отзывов получено в Саянске, Свирске, Черемховском, Тайшетском, Казачинско-Ленском и Слюдянском районах.

Депутаты подготовили проект постановления, который принят за основу на сессии, но работа над рекомендациями региональному правительству будет продолжена.