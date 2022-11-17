3,5 мдрд рублей направили на развитие спорта в Иркутской области в 2022 году

В 2023 году финансирование хотят увеличить Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году на развитие спорта и физической культуры в Иркутской области выделили 3,5 миллиарда рублей. Эти деньги пошли на строительство новых комплексов, оборудование открытый спортивных площадок и т.д. Заксобрание Иркутской области подписало постановление о дальнейшем развитии спорта в регионе.

- На следующий год объем финансирования будет еще увеличен. Одним из проблемных вопросов для спортсменов является ограничение права участвовать в международных спортивных соревнованиях из-за санкций со стороны недружественных стран, - подчеркнули в пресс-службе Заксобрания.

Власти решают вопрос о том, можно ли обязать застройщиков, которые возводят многоквартирные дома, оборудовать открытые спортивные площадки в обязательном порядке. Останавливают некоторые сложности: нельзя монтировать снаряды на территории, где есть инженерные сети.

Также в регионе провели соцопрос насчет удовлетворенности доступностью занятий спортом: 68% ответили, что они видят много возможностей для физической активности.