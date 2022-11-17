Новая школа открылась в селе Бажир Заларинского района

Кузьма Алдаров и Ольга Безродных приняли участие в открытии школы в селе Бажир Заларинского района.

Новую школу открыли в селе Бажир Заларинского района. В торжественном мероприятии участвовали заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров и председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Ольга Безродных.

Здание рассчитано на 154 мест. Оно состоит из пяти блоков. Два из них - двухэтажные учебные корпуса. В отдельных блоках разместились спортивный зал и помещения для отдыха групп продленного дня. На территории школы также обустроили футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки и территорию для установки гимнастического оборудования. Есть зона для подвижных игр и учебно-опытные площадки для выращивания полевых и овощных культур, плодового сада и питомника - в сельской школе практикуют агробизнес-образования.

- От момента рождения проекта до открытия школы прошло три года, - рассказала Ольга Безродных. - Строительство пришлось на пандемию и введение санкций, поэтому подорожали строительные материалы. Однако совместными усилиями властей проблему решили.

Стоимость строительства составила более 489 млн рублей.

- Современные просторные классы, спортивный и актовый залы, летние спортивные площадки радуют школьников и жителей села, - заметил Кузьма Алдаров. - Будем надеяться, что Бажир получил серьезный импульс для развития и сохранения села.

Кстати, в старом здании занятия тоже продолжатся. В общей сложности во всех корпусах будут учиться около 500 школьников, среди которых - 60 воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района.