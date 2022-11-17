Остановочный павильон обработали антивандальным составом в центре Иркутска

Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Специальный антивандальный состав нанесли на остановку общественного транспорта «Филармония».

– Мы выбрали этот павильон, потому что надписи здесь оставляют чаще, чем на других остановках общественного транспорта. Через неделю оценим эффективность покрытия. Если состав действительно работает, то на обработанную поверхность невозможно будет наклеить объявления, оставить рисунок или надпись, – рассказала заместитель начальника отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ Правобережного округа Иркутска Юлия Мамонтова.

Действие антивандального состава проверят на разных поверхностях: металлической опоре, информационном стенде, фасаде жилого дома, ограждении фонтана из натурального камня. Если это поможет справиться с многочисленными объявлениями и надписями - средство будут применять более широко.

– Сейчас облик города очень сильно испорчен тегами. В центральной части Иркутска исписаны стены зданий, остановки, информационные и туристические стенды. Каждый год на их очистку из городского бюджета тратятся большие деньги. Только в текущем году на эти цели округ израсходовал 800 тысяч рублей. А эти средства можно было бы направить на что-то полезное и более нужное для жителей, – отметила глава Правобережного округа Елена Торохова.