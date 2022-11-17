Администратор кафе из Улан-Удэ перевела 21 тысячу мошеннику, думая, что он директор заведения Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Бармен-администратор кафе стала жертвой мошенника, думая, что с ней разговаривает директор заведения. И отдала 21 тысячу рублей преступнику, переведя деньги из кассы заведения, об этом сообщают в ГУ МВД по Бурятии.

- Девушка, работающая в кафе барменом-администратором, рассказала, что на рабочий сотовый телефон позвонил мужчина, представившийся директором заведения. Он предупредил, что в точку в ближайшее время будет завезено рекламно-торговое оборудование, которое необходимо будет принять и проверить на наличие по списку, - сообщают в ГУ МВД по Бурятии.

Сотрудница, которая знала руководителя по фамилии, но никогда не пересекалась с ним лично, в ближайшем отделении банка перевела деньги на счет банковской карты мужа, находящейся в ее пользовании. Далее через мобильный банк пыталась злоумышленнику перевести деньги, но ничего не вышло. Попытка удалась через смс-сообщение.

Когда специалисты по рекламе не приехали, она позвонила руководителю и удивилась, что директор на связь с ней не выходил и никаких поручений не давал. 21 тысяча оказалась в кармане преступников.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".