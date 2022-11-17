Отключение отопления в Иркутске 18 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

Отключение отопления в Иркутске 18 ноября анонсировал оператор теплосетей города. В организации принесли извинения за неудобства и заверили, что перебои с подачей тепла плановые. Это нужно, чтобы зимой не допустить аварий на теплотрассах.

Отключение отопления в Иркутске 18 ноября

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Карла Либкнехта, 58, Байкальская, 235, 1-я Московская, 1 и в переулке Угольный, 78. По улице Халтурина, 5 ремонт проведет УК «Восточное управление коммунальными системами», - объяснили в компании.

То есть холодные батареи будут в некоторых домах трех округов Иркутска. В частности, отключение затронет улицы Октябрьского, Правобережного и Ленинского округов. Жители Свердловского округа останутся в тепле.

Отключение отопления в Иркутске 18 ноября пройдет в разное время по разным адресам. Подробную информацию можно посмотреть в таблицах, которые предоставил оператор теплосетей.