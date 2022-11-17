«Ростелеком» установил видеонаблюдение в скверах Иркутска

«Ростелеком» установил интеллектуальную систему видеонаблюдения в 12 скверах Иркутска. Под круглосуточным обзором 61 видеокамеры находятся наиболее популярные места массового отдыха горожан.

Парки и скверы, оборудованные системой видеонаблюдения, расположены в Ленинском, Куйбышевском, Октябрьском, Свердловском и Правобережном административных округах Иркутска. Под перекрестный обзор системы видеонаблюдения попадают и прилегающие к парковым зонам территории.

Подобные интеллектуальные видеосистемы для комплекса оповещения «Безопасный город» оператор ранее установил на площадях Труда и Сперанского, в скверах им. Кирова и Тихвинском, а также в Центральном парке культуры и отдыха и других общественных местах города.

«Цифровое видеонаблюдение — одно из самых распространенных и эффективных средств обеспечения безопасности. Об этом говорят данные МВД по Иркутской области: установка видеокамер снижает количество правонарушений на 50 процентов, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Поэтому мы развиваем в населенных пунктах оптическую инфраструктуру, на которой построены системы удаленного наблюдения».

Специалисты «Ростелекома» учитывали особенности архитектуры города при проектировании схем расположения оборудования. Вандалоустойчивость камер обеспечивается в том числе их установкой на высоте, а видеоархивы хранятся в ЦОДах. Запись с камер может служить основанием для привлечения к ответственности граждан, уличенных в противоправных действиях.

«Каждый год в Иркутске мы создаем современные и комфортные общественные пространства. К сожалению, не все бережно относятся к тому, что сделано. Вандалы ломают новые качели, лавочки, оборудование. В этом году были случаи, когда вырывали только что посаженные деревья. Для предотвращения подобных ситуаций в парках и скверах устанавливаем систему видеонаблюдения. Подобные меры помогают найти правонарушителей и привлечь их к ответственности», – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Возможности системы интеллектуального наблюдения рассчитаны также для получения маркетинговой аналитики: пиковые нагрузки по проходимости людей в определенное время и места их наиболее массового нахождения. Эти данные эффективны при планировании времени и мест для проведения массовых мероприятий.