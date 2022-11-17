Александр Ведерников вручил Почетную грамоту ЗакСобрания налоговому инспектору.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников в преддверии профессионального праздника поздравил сотрудников Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

Руководитель Управления ФНС по Иркутской области Татьяна Шафран отметила, что за последние три года работа налоговых органов существенно изменилась.

- Иркутская область стала пилотным в России регионом по передаче всех учетных функций регистрационному центру, теперь другие субъекты перенимают этот опыт . В следующем году нас ждет единый налоговый счет, который станет революцией. Я уверена, этот этап достойно пройдем, - рассказала Татьяна Шафран.

- Сегодня ФНС – это самая технологичная, самая цифровизированная служба России. Спасибо, что вы стараетесь взаимодействие с гражданами и организации сделать максимально комфортным, - сказал спикер парламента.

Александр Ведерников вручил Почетную грамоту ЗакСобрания главному государственному налоговому инспектору аналитического отдела Валентине Чубыкиной за успехи в решении вопросов социально-экономического развития.

Кроме того, спикер принял участие в подведении итогов нового регионального конкурса «Налоговый калейдоскоп». Территориальные органы подготовили социальную рекламу на налоговую тематику и представили ролики о достижениях.

Жюри, в состав которого вошли руководство управления ФНС, председатель ЗакСобрания Александр Ведерников и председатель правительства Константин Зайцев определило трех победителей и лауреатов в шести номинациях, а также обладателя приза зрительских симпатий. Победителем конкурса стала МИ ФНС России №20 по Иркутской области.